Коронавирус. В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году

В Великобритании ученые, занимающиеся разработкой вакцины против коронавируса, считают, что препарат может быть доступен уже в этом году. Об этом сообщает BBC.
Руководитель команды медиков Оксфордского университета профессор Сара Гилберт сообщила, что испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев, должны начаться завтра, 23 апреля.
"В первый день мы начнем с двух человек – чтобы убедиться, что с ними все в порядке, а также что все процедуры для тестирования работают безукоризненно и что мы готовы перейти к большему количеству испытуемых", – сказала она.
Профессор Робин Шатток, возглавляющий лондонский Имперский колледж, сказал, что если какой-либо из проектов даст четкий сигнал с точки зрения безопасности и эффективности, вакцина может стать доступной в Великобритании уже до конца этого года.
Однако он отметил, что распространить вакцину по всему миру удастся не раньше следующего года.
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