Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году

Коронавирус. В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году - Фото
Вакцина (фото - ЕРА)
22.04.2020, 22:58

Ученые-медики Великобритании полагают, что вакцина против коронавируса может быть готова и доступна уже к концу текущего года

В Великобритании ученые, занимающиеся разработкой вакцины против коронавируса, считают, что препарат может быть доступен уже в этом году. Об этом сообщает BBC.

Руководитель команды медиков Оксфордского университета профессор Сара Гилберт сообщила, что испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев, должны начаться завтра, 23 апреля.

"В первый день мы начнем с двух человек – чтобы убедиться, что с ними все в порядке, а также что все процедуры для тестирования работают безукоризненно и что мы готовы перейти к большему количеству испытуемых", – сказала она.

Профессор Робин Шатток, возглавляющий лондонский Имперский колледж, сказал, что если какой-либо из проектов даст четкий сигнал с точки зрения безопасности и эффективности, вакцина может стать доступной в Великобритании уже до конца этого года.

Однако он отметил, что распространить вакцину по всему миру удастся не раньше следующего года.

  • 3 апреля сообщалось, что первые доклинические испытания американской вакцины от коронавируса показали, что она подстегивает иммунитет подопытных мышей вырабатывать антитела к патогену и успешно нейтрализует его частицы.
  • 14 апреля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев.
  • Вчера стало известно, что Великобритания выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов двум британским проектам по разработке вакцины от коронавируса. Начат набор 500 добровольцев для испытаний препаратов.
  • Сегодня сообщалось, что немецкий институт Пауля Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тестирование вакцины на людях.

Читайте также: Фармацевты против COVID-19: какая вакцина победит коронавирус

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус Великобритания вакцина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 