Коронавирус. В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году

Вакцина (фото - ЕРА)

В Великобритании ученые, занимающиеся разработкой вакцины против коронавируса, считают, что препарат может быть доступен уже в этом году. Об этом сообщает BBC.

Руководитель команды медиков Оксфордского университета профессор Сара Гилберт сообщила, что испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев, должны начаться завтра, 23 апреля.

"В первый день мы начнем с двух человек – чтобы убедиться, что с ними все в порядке, а также что все процедуры для тестирования работают безукоризненно и что мы готовы перейти к большему количеству испытуемых", – сказала она.

Профессор Робин Шатток, возглавляющий лондонский Имперский колледж, сказал, что если какой-либо из проектов даст четкий сигнал с точки зрения безопасности и эффективности, вакцина может стать доступной в Великобритании уже до конца этого года.

Однако он отметил, что распространить вакцину по всему миру удастся не раньше следующего года.

3 апреля сообщалось, что первые доклинические испытания американской вакцины от коронавируса показали, что она подстегивает иммунитет подопытных мышей вырабатывать антитела к патогену и успешно нейтрализует его частицы.

14 апреля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила , что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев.

Вчера стало известно, что Великобритания выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов двум британским проектам по разработке вакцины от коронавируса. Начат набор 500 добровольцев для испытаний препаратов.

институт Пауля Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тестирование вакцины на людях. Сегодня сообщалось, что немецкий

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