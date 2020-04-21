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В Британии набирают добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

В Британии набирают добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса - Фото
Мэттью Хэнкок (фото - ЕРА)
21.04.2020, 20:41

Великобритания выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов на разработку вакцины от коронавируса

Великобритания объявила, что выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов двум британским проектам по разработке вакцины от коронавируса. Одно испытание начнется на этой неделе. Об этом сообщает ВВС.

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Департамент инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона, который курирует этот проект, уже объявил о наборе добровольцев: ищут здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет; прошедшие отбор получат по 625 фунтов стерлингов ($767) за участие.

Другим проектом по поиску вакцины занимаются в Оксфордском университете. Там должны начать тестирование вакцины на добровольцах на этой неделе. План состоит в том, чтобы протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и если эта работа окажется успешной, провести еще одно испытание на тысяче добровольцев.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что поиск вакцины - "высший приоритет".

14 апреля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев. 

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Вадим Ребрина
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