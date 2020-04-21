В Британии набирают добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

Мэттью Хэнкок (фото - ЕРА)

Великобритания объявила, что выделяет более 40 миллионов фунтов стерлингов двум британским проектам по разработке вакцины от коронавируса. Одно испытание начнется на этой неделе. Об этом сообщает ВВС.

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Департамент инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона, который курирует этот проект, уже объявил о наборе добровольцев: ищут здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет; прошедшие отбор получат по 625 фунтов стерлингов ($767) за участие.

Другим проектом по поиску вакцины занимаются в Оксфордском университете. Там должны начать тестирование вакцины на добровольцах на этой неделе. План состоит в том, чтобы протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и если эта работа окажется успешной, провести еще одно испытание на тысяче добровольцев.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что поиск вакцины - "высший приоритет".

14 апреля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится раньше, чем через 12 месяцев.

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