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В США сообщили результаты первых испытаний вакцины от коронавируса: есть эффект

В США сообщили результаты первых испытаний вакцины от коронавируса: есть эффект - Фото
Фото: pixabay.com
03.04.2020, 12:25

Ученые рассчитывают на разрешение властей испытать вакцину на добровольцах по ускоренной программе: при успехе ее выпуск можно начать "через месяцы"

Первые доклинические испытания американской вакцины от коронавируса показали, что она подстегивает иммунитет подопытных мышей вырабатывать антитела к патогену и успешно нейтрализует его частицы. О промежуточных результатах пишет журнал EBioMedicine, который выходит приложением к The Lancet.

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Исследователи сообщили, что процесс поиска вакцины они выстроили на опыте работы с родственными вирусами - SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточная лихорадка), в частности на знаниях об S-белке в составе оболочки патогенов. Это соединение на поверхности частиц вируса - одна из причин формирования иммунного ответа организма на заражение.

В отличие от новых методик создания вакцин, группа авторов применила классическую схему: взяла готовые фрагменты S-белка вируса и "размножила" его. После этим соединением покрывали пластырь с наноиглами, который налепляли на кожу мышей.

Выяснилось, что в течение 14 дней иммунитет животных вырабатывал достаточное количество антител, которые специфически могли связываться с вирусными частицами, тем самым нейтрализуя их и излечивая организм.

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"Субъединичные вакцины SARS-CoV-2 S1 вызывали сильные ответы антигенспецифических антител, которые были очевидны через две недели после иммунизации", - пишут в выводах авторы исследования.

Они отмечают, что мышей пока не заражали новым коронавирусом, но полны оптимизма, что опыты с аналогичной вакциной от MERS-CoV прямо указывают: такая методика по меньшей мере на год защитит грызунов от SARS-CoV-2.

По всему миру ученые пытаются создать рабочий вариант вакцины - их уже не менее 20. В большинстве случаев они собраны на тех фрагментах молекулы РНК вируса, которые вынуждают организм-жертву продуцировать новые вирусные частицы.

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Евгений Пилипенко
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