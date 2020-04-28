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Послепасхальная вспышка COVID-19, возможно, будет в следующие семь дней – Ляшко

Послепасхальная вспышка COVID-19, возможно, будет в следующие семь дней – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)
28.04.2020, 07:12

Подготовленные для коронавирусных пациентов реанимации в больницах страны заняты лишь на 10%: Украина пока идет "прогнозировано", заявили в Минздраве

После Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней. Об этом заявил в эфире канала ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко, напомнив, что инкубационный период вируса SARS-CoV-2 – до 14 суток.

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По словам замглавы Минздрава, в целом ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект": "Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи".

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Ляшко прогнозирует, что если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правило социального дистанцирования, то "в принципе" страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: сегодня нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, кроме точечных случаев вроде Почаева.

Динамика прироста случаев COVID-19 колеблется в пределах 5-10% ежедневно, уточнил он, добавив, что это "допустимые нормы", а вот показатели более 30% – нет. 

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На утро 27 апреля в Украине выявлено 9009 случаев, 220 человек умерли, 840 выздоровели.
  • По оценкам властей, вместо обычных восьми миллионов человек в церквах на Пасху в 2020-м туда пришли 130 000 украинцев.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко здравоохранение карантин эпидемия пасха коронавирус COVID-19
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