Послепасхальная вспышка COVID-19, возможно, будет в следующие семь дней – Ляшко

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)

После Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней. Об этом заявил в эфире канала ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко, напомнив, что инкубационный период вируса SARS-CoV-2 – до 14 суток.

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По словам замглавы Минздрава, в целом ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект": "Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи".

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Ляшко прогнозирует, что если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правило социального дистанцирования, то "в принципе" страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: сегодня нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, кроме точечных случаев вроде Почаева.

Динамика прироста случаев COVID-19 колеблется в пределах 5-10% ежедневно, уточнил он, добавив, что это "допустимые нормы", а вот показатели более 30% – нет.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 27 апреля в Украине выявлено 9009 случаев , 220 человек умерли, 840 выздоровели.

По оценкам властей, вместо обычных восьми миллионов человек в церквах на Пасху в 2020-м туда пришли 130 000 украинцев.

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