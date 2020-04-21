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У Авакова рассказали, что ждет священников за нарушения карантина на Пасху

У Авакова рассказали, что ждет священников за нарушения карантина на Пасху - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)
21.04.2020, 07:49

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, если кто-то из прихожан заразился коронавирусом на пасхальной службе, то священнику грозит тюремный срок

"Никто не будет закрывать глаза" на нарушения священниками коронавирусного карантина на Пасху - виновных привлекут к уголовной ответственности. Об этом в эфире канала 24 Украина заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Радио Свобода.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в тот день, и, не дай Бог, умрет, это может быть уголовный срок", - сказал он.

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По словам Геращенко, если статистика в течение ближайшей недели-полторы покажет, что никто не заболел, то священникам все равно грозит штраф или условный срок.

Советник главы МВД Юрий Тандит уточнил в комментарии hromadske, что к ответственности прежде всего будут привлекать настоятелей храмов, которые знали о карантине, но все равно допустили скопления людей. Самые грубые нарушения, по его словам, зафиксированы в Святогорской и Почаевской лаврах УПЦ МП.

Он отметил, что в Украине в целом нарушения не были массовыми, а большинство людей прислушались к рекомендациям и не пошли в церкви.

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Марк Сировой
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