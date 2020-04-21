У Авакова рассказали, что ждет священников за нарушения карантина на Пасху

Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

"Никто не будет закрывать глаза" на нарушения священниками коронавирусного карантина на Пасху - виновных привлекут к уголовной ответственности. Об этом в эфире канала 24 Украина заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Радио Свобода.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в тот день, и, не дай Бог, умрет, это может быть уголовный срок", - сказал он.

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По словам Геращенко, если статистика в течение ближайшей недели-полторы покажет, что никто не заболел, то священникам все равно грозит штраф или условный срок.

Советник главы МВД Юрий Тандит уточнил в комментарии hromadske, что к ответственности прежде всего будут привлекать настоятелей храмов, которые знали о карантине, но все равно допустили скопления людей. Самые грубые нарушения, по его словам, зафиксированы в Святогорской и Почаевской лаврах УПЦ МП.

Он отметил, что в Украине в целом нарушения не были массовыми, а большинство людей прислушались к рекомендациям и не пошли в церкви.

Ночью с 18 на 19 апреля в Святогорской лавре провели Пасхальную службу , несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело .

провели Пасхальную службу открыла уголовное дело Также на Пасху вопреки карантину впустили людей и в храм Почаевской лавры. С 10:00 сегодняшнего дня город Почаев закрыт на въезд и выезд.

Всего в Украине зафиксировано 19 нарушений карантина на Пасхальных богослужениях.

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