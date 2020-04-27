Коронавирус. В Украине 9009 зараженных, 392 новых случая COVID-19 за сутки

Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА

На 9:00 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, 220 пациентов умерли, выздоровели 840 больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 392 новых случая заражения (сутками ранее – 492), умерли 11 человек (восемь), выздоровели 24 больных (58).

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На амбулаторном лечении находятся 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 врачей. Госпитализировано 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 110 пациентов, в том числе один ребенок и семеро медиков.

С начала эпидемии в стране зафиксировано 25 489 подозрений на коронавирус. Проведено 93 519 ПЦР-тестов.

Данные с временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым отсутствуют.

22 апреля Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая, поскольку, по расчетам НАН, в стране ожидается еще два пика COVID-19 - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов. Вчера главный санврач Виктор Ляшко случае стремительного снижения заболеваемости Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина. сообщил , что в

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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава/Facebook