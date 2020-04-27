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Карантин. В Минздраве назвали условие быстрого снятия ограничений

Карантин. В Минздраве назвали условие быстрого снятия ограничений - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.04.2020, 06:42

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает сразу переход к третьему или четвертому этапу выхода из карантина

В случае стремительного снижения заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина. Об этом вчера заявил главный санврач Виктор Ляшко Фактам. Тижня на телеканале ICTV.

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"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - подчеркнул Ляшко.

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24 апреля Кабмин продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов.

С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

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План Кабмина выхода из карантина

Инфографика: пресс-служба Кабмина

  • На 09:00 26 апреля в Украине зарегистрировали 8617 случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов умерло, выздоровели 840 человек

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Арина Толина
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