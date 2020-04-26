Коронавирус. В Украине 8617 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 492 случая

На 09:00 26 апреля в Украине зарегистрировали 8617 случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов умерло, выздоровели 840 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки зафиксировали 492 новых случая заражения (сутками ранее – 478), умерло восемь человек (сутками ранее - 12), выздоровели 58 пациентов (сутками ранее - 181).
На амбулаторном лечении находятся 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Госпитализировано 2750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате ИВЛ находятся 107 пациентов, в том числе один ребенок и семеро медиков.
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