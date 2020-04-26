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Коронавирус. Количество умерших превысило 200 000

Коронавирус. Количество умерших превысило 200 000 - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
26.04.2020, 07:40

С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерло 203 289 человек, больше всего летальных случаев в США - 54 256

На утро 26 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 921 439 человек, 203 289 умерли, 836 978 выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

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В США количество заболевших приближается к миллиону - с начала пандемии в стране выявлен 960 651 случай заражения. За сутки в США зафиксировано 35 419 новых случаев COVID-19, умерло 2065 человек (всего с начала пандемии - 54 256), всего выздоровело - 118 162.

Более 100 000 заболевших еще в шести странах:

- Испания - 223 759 случаев, умерло 22 902 человека, выздоровело 95 708;

- Италия - 195 351 случай, умерло 26 384 человека, выздоровело 63 120;

- Франция - 161 488 случаев, умерло 22 614 человек, выздоровело 44 594;

- Германия - 156 513 случаев, умерло 1514 человек, выздоровело 109 800;

- Великобритания - 148 377 случаев, умерло 20 319 человек, данные о выздоровевших отсутствуют;

- Турция - 107 773 случая, умерло 2706 человек, выздоровело 25 582.

  • На утро 25 апреля в Украине зарегистрировали 8125 случаев заражения коронавирусом, 201 пациент умер, выздоровели 782 человека.
  • Вчера Всемирная организация здравоохранения предостерегла правительства от выдачи паспортов иммунитета лицам, которые перенесли коронавирус.

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Денис Юдин
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