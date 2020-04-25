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Коронавирус. ВОЗ предостерегает от выдачи паспортов иммунитета

Коронавирус. ВОЗ предостерегает от выдачи паспортов иммунитета - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.04.2020, 14:35

ВОЗ предостерегает от выдачи иммунных сертификатов из-за того, что они увеличивают риск заражения

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от выдачи паспортов иммунитета лицам, которые перенесли коронавирус. Об этом говорится в заявлении ВОЗ. 

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По данным ВОЗ, некоторые правительства считают, что обнаружение антител к COVID-19 может служить в качестве основания для выдачи иммунного паспорта, который позволил бы людям путешествовать или вернуться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения.

Однако сейчас нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования. 

"Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к инфекции, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации. Таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи вируса", - заявляют в ВОЗ.

  • 20 апреля эксперты ВОЗ заявили, что нет свидетельств, что выздоровевшие имеют иммунитет к COVID-19.
  • Вчера правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

Читайте также: Как изменится жизнь, когда карантин закончится: инфографика Кабмина

Владислав Сердюк
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ВОЗ коронавирус COVID-19 паспорт иммунитета
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