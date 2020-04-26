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В Одесской области - вспышка коронавируса среди медиков, заразились 32 человека

В Одесской области - вспышка коронавируса среди медиков, заразились 32 человека - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
26.04.2020, 08:27

В Подольской районной больнице положительные тесты на коронавирус получены у 32 сотрудников, контактировавших с умершим от COVID-19 коллегой

Положительные тесты на коронавирус получены у 32 медиков в городе Подольске в Одесской области. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый.

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По его словам, после усиления карантина в Подольске было решено провести ПЦР-тестирование всех медиков. В результате среди работников Подольской районной больницы было обнаружено 32 заболевших.

Все они контактировали с семейным врачом, умершим от COVID-19 неделю назад.

На вчерашний день в Подольске было выявлено 88 случаев заболевания, всего в Одессокй области - 219.

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Денис Юдин
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