Вспышка коронавируса в Подольске. Полиция установила блокпосты: фото

Вспышка коронавируса в Подольске (фото - od.npu.gov.ua)

На въездах и выездах из Подольска Одесской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установлено восемь карантинных блокпостов. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

На них несут службу сотрудники местного отдела полиции, спасатели и медики.

Фото: od.npu.gov.ua

"Карантинные посты работают в круглосуточном режиме, передвижение транзитного транспорта закрыто полностью. Движение разрешено только служебному автотранспорту и транспорту, который обслуживает объекты критической инфраструктуры", - отметил Бех.

Запрет распространяется на маршрутные автобусы, службы такси и адресной доставки товаров гражданам.

По его словам, в городе работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, в город направили нацгвардейцев, они охраняют городскую больницу.

Фото: od.npu.gov.ua

Охраняют горбольницу, которая является опорной при приеме больных с подозрением на коронавирус, 18 военных Нацгвардии. Они обеспечивают режимные меры по недопущению посторонних на карантинный объект.

Всего контролируют соблюдение карантинных мер в городе будут три совместных наряда полицейских и нацгвардейцев.

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