Вспышка коронавируса в Подольске. Полиция установила блокпосты: фото

На въездах и выездах из Подольска Одесской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установлено восемь карантинных блокпостов. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.
На них несут службу сотрудники местного отдела полиции, спасатели и медики.
Фото: od.npu.gov.ua
"Карантинные посты работают в круглосуточном режиме, передвижение транзитного транспорта закрыто полностью. Движение разрешено только служебному автотранспорту и транспорту, который обслуживает объекты критической инфраструктуры", - отметил Бех.
Запрет распространяется на маршрутные автобусы, службы такси и адресной доставки товаров гражданам.
По его словам, в городе работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, в город направили нацгвардейцев, они охраняют городскую больницу.
Фото: od.npu.gov.ua
Охраняют горбольницу, которая является опорной при приеме больных с подозрением на коронавирус, 18 военных Нацгвардии. Они обеспечивают режимные меры по недопущению посторонних на карантинный объект.
Всего контролируют соблюдение карантинных мер в городе будут три совместных наряда полицейских и нацгвардейцев.