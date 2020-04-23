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Вспышка коронавируса в Подольске. Полиция установила блокпосты: фото

Вспышка коронавируса в Подольске. Полиция установила блокпосты: фото - Фото
Вспышка коронавируса в Подольске (фото - od.npu.gov.ua)
23.04.2020, 10:06

По данным полиции, карантинные посты работают в круглосуточном режиме

На въездах и выездах из Подольска Одесской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19  установлено восемь карантинных блокпостов. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

На них несут службу сотрудники местного отдела полиции, спасатели и медики.

Полиция установила блокпосты в Подольске

Фото: od.npu.gov.ua

"Карантинные посты работают в круглосуточном режиме, передвижение транзитного транспорта закрыто полностью. Движение разрешено только служебному автотранспорту и транспорту, который обслуживает объекты критической инфраструктуры", - отметил Бех.

Запрет распространяется на маршрутные автобусы, службы такси и адресной доставки товаров гражданам.

По его словам, в городе работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, в город направили нацгвардейцев, они охраняют городскую больницу.

Работа блокпостов в Подольске

Фото: od.npu.gov.ua

Охраняют горбольницу, которая является опорной при приеме больных с подозрением на коронавирус, 18 военных Нацгвардии. Они обеспечивают режимные меры по недопущению посторонних на карантинный объект.

Всего контролируют соблюдение карантинных мер в городе будут три совместных наряда полицейских и нацгвардейцев.

  • 21 апреля в Подольске ужесточили коронавирусный карантин.
  • 23 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - 578, всего с начала эпидемии в Одесской области заболели 161 человек.
Арина Толина
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