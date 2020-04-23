Антирекорд. В Украине за сутки - 578 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Украине зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - 578. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На 09:00 23 апреля в Украине зарегистрировали 7170 случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерло, выздоровели 504 человека.

За сутки - 578 новых случаев, умерло 13 человек (сутками ранее - также 13). Выздоровели за сутки 80 пациентов (сутками ранее - 57).

"Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Госпитализировано 2308 человек, из них - 103 ребенка и 223 медика. На аппарате ИВЛ находятся 100 человек, в том числе один ребенок.

На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.

В Швейцарии собираются прививать от коронавируса уж в октябре.

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