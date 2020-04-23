Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Антирекорд. В Украине за сутки - 578 новых случаев COVID-19

Антирекорд. В Украине за сутки - 578 новых случаев COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Filippo Venezia/EPA
23.04.2020, 09:37

В Украине выявлено 7170 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, за сутки - 578 новых случаев, наибольшее число с начала эпидемии

За последние сутки в Украине зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - 578. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 09:00 23 апреля в Украине зарегистрировали 7170 случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерло, выздоровели 504 человека.

За сутки - 578 новых случаев, умерло 13 человек (сутками ранее - также 13). Выздоровели за сутки 80 пациентов (сутками ранее - 57).

"Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Госпитализировано 2308 человек, из них - 103 ребенка и 223 медика. На аппарате ИВЛ находятся 100 человек, в том числе один ребенок.

  • На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.
  • В Швейцарии собираются прививать от коронавируса уж в октябре.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 