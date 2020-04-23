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Коронавирус. Выздоровели 722 000, умерли 184 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели 722 000, умерли 184 000 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
23.04.2020, 07:51

С начала пандемии в мире заболели COVID-19 2 638 024 человек

На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734  выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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На первом месте по количеству инфицированных находятся США 849 092, зафиксировано 47 681 летальных случаев (2341 за минувшие сутки), выздоровели 84 050 пациентов.

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На втором – Испания, в стране заболели 208 389, умерли 21 717, выздоровели 85 819.

На третьем – Италия, где заразились COVID-19 187 327 человек, 25 085 умерли, 54 543 выздоровели.

На четвертом - Франция – 159 877 случаев, 21 340 умерли, 40 657 выздоровели.

На пятом - Германия – 150 648 случаев, 5315 умерли, 103 300 выздоровели.

На шестом - Великобритания – 133 495 зараженных, 18 100 умерли, данных о выздоровевших нет.

На седьмом – Турция, заболели 98 674, умерли 2376, выздоровели 16 477.

  • 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.
  • На утро 22 апреля в мире зафиксированы 2 557 181  случаев заражения, 177 641 пациентов умерли, 690 444   – выздоровели. 

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Арина Толина
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