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Может быть хуже. В США заявляют, что вторая волна коронавируса произойдет зимой

Может быть хуже. В США заявляют, что вторая волна коронавируса произойдет зимой - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
22.04.2020, 09:46

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что Соединенные Штаты уже приближаются к пику первой волны

Вторая волна вспышки коронавируса произойдет этой зимой и может быть более серьезной, чем нынешняя. Такое мнение выразил Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в интервью The Washington Post

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По его мнению, следующая вспышка коронавируса может иметь более катастрофические последствия для системы здравоохранения, если она наложится поверх обычного сезонного гриппа и других заболеваний, включая пневмонию и бронхит.

"Есть вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал Редфилд.

По его мнению, важно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить риск заболевания и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения: "Это может позволить больничной койке быть доступной для вашей матери или бабушки, которая может получить коронавирус".

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 21 апреля сообщалось, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.

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Владислав Сердюк
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коронавирус COVID-19 вторая волна Роберт Редфилд
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