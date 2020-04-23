Октябрь. Швейцарцы назвали сроки готовности прививать от коронавируса

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Вакцинацию против коронавируса в Швейцарии могут начать уже в октябре: лаборатория Мартина Бахман, главы Института иммунологии Бернского университета, якобы разработала соответствующий продукт и начала переговоры с надзорным органом по сертификации и контролю за рынком лекарственных средств. Об этом пишет Swissinfo.ch.

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По словам ученого, разработанная его группой вакцина как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор-связывающий домен (RBD) – ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее.

Вдобавок они усилили вакцину эпитопом (частью молекулы раздражителя-антигена, на которую реагирует иммунитет) токсина столбняка, что привело, по словам авторов, к усилению активации Т-лимфоцитов иммунной памяти. Их антиген не может инфицировать человека, заверили у Бахмана.

Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, вскоре после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические тесты до середины осени и затем начать вакцинацию граждан из группы риска.

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В Swissmedic (надзорный орган) заявили, что знают об успехах Бахмана, который также является профессором иммунологии в Дженнеровском институте Оксфорда, и отметили, что "октябрь, конечно, выглядит весьма оптимистично, но эти сроки правдоподобны".

На вопрос Medical News Today, какой прогноз он дает на пандемию, иммунолог ответил: "Правильный вопрос в том, можете ли вы удерживать пандемию на низком уровне достаточно долго, чтобы сделать прививку? Без вакцины, вероятно, это на год. Но это будет означать, что 60–70% населения будут подвержены воздействию вируса".

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