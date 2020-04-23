Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Октябрь. Швейцарцы назвали сроки готовности прививать от коронавируса

Октябрь. Швейцарцы назвали сроки готовности прививать от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.04.2020, 07:58

В лаборатории Мартина Бахман от Института иммунологии Бернского университета утверждают, что разработали эффективную RBD-вакцину от SARS-CoV-2

Вакцинацию против коронавируса в Швейцарии могут начать уже в октябре: лаборатория Мартина Бахман, главы Института иммунологии Бернского университета, якобы разработала соответствующий продукт и начала переговоры с надзорным органом по сертификации и контролю за рынком лекарственных средств. Об этом пишет Swissinfo.ch.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученого, разработанная его группой вакцина как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор-связывающий домен (RBD) – ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее. 

Вдобавок они усилили вакцину эпитопом (частью молекулы раздражителя-антигена, на которую реагирует иммунитет) токсина столбняка, что привело, по словам авторов, к усилению активации Т-лимфоцитов иммунной памяти. Их антиген не может инфицировать человека, заверили у Бахмана.

Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, вскоре после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические тесты до середины осени и затем начать вакцинацию граждан из группы риска.

Читайте также: В Германии готовы к испытаниям вакцины на людях

В Swissmedic (надзорный орган) заявили, что знают об успехах Бахмана, который также является профессором иммунологии в Дженнеровском институте Оксфорда, и отметили, что "октябрь, конечно, выглядит весьма оптимистично, но эти сроки правдоподобны".

На вопрос Medical News Today, какой прогноз он дает на пандемию, иммунолог ответил: "Правильный вопрос в том, можете ли вы удерживать пандемию на низком уровне достаточно долго, чтобы сделать прививку? Без вакцины, вероятно, это на год. Но это будет означать, что 60–70% населения будут подвержены воздействию вируса".

Читайте также: В Британии считают, что вакцина может быть доступна уже в этом году

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
вакцина Швейцария коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 