В Китае выделили антитела, "чрезвычайно эффективно" блокирующие коронавирус

Фото: ЕРА

Ученые в Университете Цинхуа в Пекине заявили, что им удалось выделить из плазмы крови переболевших коронавирусом несколько антител, которые "чрезвычайно эффективно" блокируют проникновение частиц SARS-CoV-2 в клетки человека. Исследователи убеждены, что находка поможет в лечении и/или профилактике заболевания COVID-19, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще в начале года команда исследователей с медиками 3-й Народной больницы в Шэньчжэне начали анализировать соединения из крови выздоровевших пациентов. Им удалось выделить 206 моноклональных антител, обладающих, по словам ученых, "сильной" способностью связываться с белками оболочки вируса.

Среди первой двадцатки протестированных антител четыре смогли блокировать проникновение вируса в клетку, причем два из них были "чрезвычайно эффективными".

Антитела или иммуноглобулины - белковые соединения в плазме крови для защиты от попадания в организм антигенов (чужеродных или потенциально опасных веществ). Антитела прикрепляются к антигенам и нейтрализуют их. Антитела - не вакцина, их потенциально могут назначать людям из группы риска для предотвращения заражения.

Сейчас авторы исследования сосредоточены на выявлении самых эффективных антител и, возможно, их комбинаций на случай мутации коронавируса. Они сотрудничает с биотехнологической фирмой Sino-US Brii Biosciences, чтобы "выдвинуть несколько антител-кандидатов на профилактическое и терапевтическое вмешательство".

Ученые говорят, что созданный с использованием антител препарат может использоваться "более эффективно, чем все современные подходы".

Читайте также: Антитело для SARS может нейтрализовать коронавирус-2019 - ученые

В марте ученые из Нидерландов сообщила об антителе, что нейтрализует не только SARS-CoV, но и SARS-CoV-2.

Читайте также: В Днепре выкопали 600 могил под захоронение возможных жертв коронавируса