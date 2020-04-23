Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта

Больше всего выявленных за сутки случаев COVID-19 - в Черновицкой области и в Киеве, там же - наибольшее число заболевших с начала эпидемии. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.
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Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в четырех регионах: Черновицкой области (87), Киеве (70), Киевской (61) и Ивано-Франковской (55) областях.
Более 500 заболевших COVID-19 за все время - в трех регионах: Черновицкой области (1140), Киеве (1059) и Ивано-Франковской области (644).
Данные по областям:
Черновицкая - всего 1140 случаев (из них 87 за сутки);
Киев - 1059 (70);
Ивано-Франковская - 644 (55);
Тернопольская - 499 (28);
Киевская - 451 (61);
Ровенская - 396 (43);
Винницкая - 353 (4);
Житомирская - 304 (17);
Львовская - 282 (8);
Кировоградская - 258 (7);
Закарпатская - 230 (12);
Черкасская - 220 (14);
Волынская - 188 (12);
Днепропетровская - 186 (36);
Одесская - 161 (13);
Полтавская - 161 (45);
Запорожская - 146 (5);
Харьковская - 101 (19);
Николаевская область - 99 (17);
Сумская - 89 (3);
Херсонская - 77 (5);
Хмельницкая - 61 (7);
Луганская - 27 (1);
Донецкая - 21 (5);
Черниговская - 17 (4).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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