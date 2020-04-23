Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта

Скорая помощь (Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)

Больше всего выявленных за сутки случаев COVID-19 - в Черновицкой области и в Киеве, там же - наибольшее число заболевших с начала эпидемии. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.

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Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в четырех регионах: Черновицкой области (87), Киеве (70), Киевской (61) и Ивано-Франковской (55) областях.

Более 500 заболевших COVID-19 за все время - в трех регионах: Черновицкой области (1140), Киеве (1059) и Ивано-Франковской области (644).

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1140 случаев (из них 87 за сутки);

Киев - 1059 (70);

Ивано-Франковская - 644 (55);

Тернопольская - 499 (28);

Киевская - 451 (61);

Ровенская - 396 (43);

Винницкая - 353 (4);

Житомирская - 304 (17);

Львовская - 282 (8);

Кировоградская - 258 (7);

Закарпатская - 230 (12);

Черкасская - 220 (14);

Волынская - 188 (12);

Днепропетровская - 186 (36);

Одесская - 161 (13);

Полтавская - 161 (45);

Запорожская - 146 (5);

Харьковская - 101 (19);

Николаевская область - 99 (17);

Сумская - 89 (3);

Херсонская - 77 (5);

Хмельницкая - 61 (7);

Луганская - 27 (1);

Донецкая - 21 (5);

Черниговская - 17 (4).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.

В Швейцарии собираются прививать от коронавируса уж в октябре.

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