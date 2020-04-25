В двух "реабилитационных центрах" под Днепром — 45 случаев коронавируса

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В двух "реабилитационных центрах" в пригороде Днепра за сутки обнаружили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-служба Днепропетровского областного совета.

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В одном из заведений обнаружили 40 инфицированных, во втором — шесть. По предварительным данным, все они заразились посредством контактов с религиозным собранием общины "Новое поколение" в Першотравенске.

Всего, по информации из облсовета, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили больше 50 новых случаев болезни, общее количество больных - 294. 11 человек выздоровели, один - умер.

24 апреля в прокуратуре области сообщили, что открыли уголовное дело из-за обнаружения коронавируса в "реабилитационных центрах" города Подгородное, что в пригороде Днепра.

В Запорожье, в одном из общежитий обнаружен очаг заражения коронавирусом. Там - 11 заболевших.

По состоянию на 09:00 25 апреля, в Украине зарегистрировали 8125 случаев заражения коронавирусом, 201 пациент умер, выздоровели 782 человека. LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.