В Запорожье — вспышка коронавируса в общежитии

В Запорожье, в одном из общежитий обнаружен очаг заражения коронавирусом. Мэр города Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.
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В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.
В горсовете сообщили, что проводятся противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто, будет проведена санитарная обработка помещений, а всем его жителям сделают тесты на COVID-19.