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В Запорожье — вспышка коронавируса в общежитии

В Запорожье — вспышка коронавируса в общежитии - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
25.04.2020, 16:46

В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией

В Запорожье, в одном из общежитий обнаружен очаг заражения коронавирусом. Мэр города Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

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В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.

В горсовете сообщили, что проводятся противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто, будет проведена санитарная обработка помещений, а всем его жителям сделают тесты на COVID-19.

  • По состоянию на 09:00 25 апреля, в Украине зарегистрировали 8125 случаев заражения коронавирусом, 201 пациент умер, выздоровели 782 человека. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
  • Коронавирус выявлен у 78 из 224 жильцов частного общежития в вишневом Киевской области. 

Вадим Ребрина
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Запорожье общежитие коронавирус COVID -19
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