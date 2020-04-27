Карантин. Шмыгаль: Второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Этапы выхода страны из карантина не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, если правительство увидит, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Для запуска очередного этапа не придется ждать 10 или 20 дней.

В то же время, отметил премьер-министр, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры снова могут быть усилены.

Шмыгаль сообщил, что каждому министерству и ведомству поручено сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

По его словам, Минэкономики и Минздрава уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность 29 апреля принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.

Премьер добавил, что на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. Ограничения будем на каждом этапе будут смягчаться. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное.

24 апреля Кабмин продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.

План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов.

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