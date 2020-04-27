Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Шмыгаль: Второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно

Карантин. Шмыгаль: Второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.04.2020, 18:13

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что второй, третий или четвертый этап снятия карантинных ограничений могут начаться одновременно

Этапы выхода страны из карантина не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, если правительство увидит, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Для запуска очередного этапа не придется ждать 10 или 20 дней.

В то же время, отметил премьер-министр, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры снова могут быть усилены.

Шмыгаль сообщил, что каждому министерству и ведомству поручено сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

По его словам, Минэкономики и Минздрава уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность 29 апреля принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.

Премьер добавил, что на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. Ограничения будем на каждом этапе будут смягчаться. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное.

  • 24 апреля Кабмин продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.
  • План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов.

Читайте также: Карантин. В Минздраве назвали условие быстрого снятия ограничений

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Денис Шмыгаль коронавирус карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 