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В Кабмине допускают, что из-за пасхальных служб могут не ослабить карантин

В Кабмине допускают, что из-за пасхальных служб могут не ослабить карантин - Фото
Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)
21.04.2020, 23:29

В правительстве допускают, что многолюдные пасхальные богослужения, которые прошли в отдельных регионах, могут привести к вспышке COVID-19

Министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП правительство может не принять решение об ослаблении ограничительных мер. Об этом он сказал в эфире hromadske.

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У Нечинова спросили, могут ли события в Почаеве и Святогорске стать причиной, из-за которой Кабмин не примет решение об ослаблении карантина.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры..." - ответил Немчинов.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в закрытой на карантин Киево-Печерской лавре, где продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. "К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - сказал министр.

Немчинов отметил, что окончательное решение Кабмина будет принято после проведения "комплексного анализа рисков". Заседание правительства состоится завтра. 

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Вадим Ребрина
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