В Кабмине допускают, что из-за пасхальных служб могут не ослабить карантин

Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)

Министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП правительство может не принять решение об ослаблении ограничительных мер. Об этом он сказал в эфире hromadske.

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У Нечинова спросили, могут ли события в Почаеве и Святогорске стать причиной, из-за которой Кабмин не примет решение об ослаблении карантина.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры..." - ответил Немчинов.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в закрытой на карантин Киево-Печерской лавре, где продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. "К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - сказал министр.

Немчинов отметил, что окончательное решение Кабмина будет принято после проведения "комплексного анализа рисков". Заседание правительства состоится завтра.

19 апреля полиция сообщала , что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение.

В Святогорской лавре провели Пасхальную службу , несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию. Полиция открыла уголовное дело .

Всего в Украине зафиксировано 19 нарушений карантина на Пасхальных богослужениях.

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