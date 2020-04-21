Ослабление карантина на транспорте. Первыми запустим электрички - Криклий

Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)

Ослаблять карантин на транспорте начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, карантин на транспорте будут снимать постепенно. Сначала запустят пригородные электрички. Когда это произойдет, неизвестно, но точно не до майских праздников, отметил министр.

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, на промышленные объекты. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне", - сказал Криклий.

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Он отметил, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Министр также предположил, что придется просить работодателей изменить рабочие графики - чтобы люди выходили на работу в разное время. "Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", - сказал Криклий.

Восстановление авиасообщения, по его словам, будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но это тоже не случится до майских праздников.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая.