Как в мае ослабят карантин в Италии и Дании: что разрешат - Reuters

Иллюстративное фото: Италия (фото - Cesare Abbate/EPA)

В Италии и Дании хотят в мае ослабить карантинные ограничения. В Италии с 4 мая планируют постепенно восстанавливать экономическую ситуацию в стране, а в Дании с 10 мая будет разрешено собираться по 500 человек, сообщает Reuters.

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До конца этой недели власти Италии расскажут о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантинных ограничений, которые "создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны", пишет источник со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте. Запланированные мероприятия будут реализовываться с 4 мая.

В Дании с 10 мая увеличат количество людей, которым разрешено собираться вместе в общественных местах, до 500 человек. Такое решение принял Минздрав страны, отметив, что ограничение в 500 человек будет действовать до осени. Раньше, с момента введения карантина, на публичных собраниях могли одновременно присутствовать не более 10 человек.

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7 апреля 2020 года в Чехии и Дании начали постепенно ослаблять карантин.

12 апреля в Италии было зафиксировано самое низкое число умерших от коронавируса за сутки с середины марта.

14 апреля итальянские власти частично ослабили карантин.

17 апреля сообщалось о частичном возобновлении работы малого бизнеса в Дании.

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