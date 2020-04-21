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Как в мае ослабят карантин в Италии и Дании: что разрешат - Reuters

Как в мае ослабят карантин в Италии и Дании: что разрешат - Reuters - Фото
Иллюстративное фото: Италия (фото - Cesare Abbate/EPA)
21.04.2020, 12:14

В Дании разрешат собираться по 500 человек, а в Италии думают о постепенном экономическом восстановлении страны

В Италии и Дании хотят в мае ослабить карантинные ограничения. В Италии с 4 мая планируют постепенно восстанавливать экономическую ситуацию в стране, а в Дании с 10 мая будет разрешено собираться по 500 человек, сообщает Reuters.

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До конца этой недели власти Италии расскажут о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантинных ограничений, которые "создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны", пишет источник со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте. Запланированные мероприятия будут реализовываться с 4 мая.

В Дании с 10 мая увеличат количество людей, которым разрешено собираться вместе в общественных местах, до 500 человек. Такое решение принял Минздрав страны, отметив, что ограничение в 500 человек будет действовать до осени. Раньше, с момента введения карантина, на публичных собраниях могли одновременно присутствовать не более 10 человек. 

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Дарья Мостовая
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