Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Италия частично ослабляет карантин, но не везде

Коронавирус. Италия частично ослабляет карантин, но не везде - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Nicola Fossella/ЕРА)
14.04.2020, 15:33

Италия частично снимает карантинные ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса

В Италии частично ослабляют карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые регионы страны воспользовались правом не снимать ограничения. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Карантин ослабляют в соответствии с правительственным постановлением, которое подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Открыться смогут книжные магазины, прачечные, канцелярские магазины и магазины детской одежды. Также будут разрешены производственные операции по лесному хозяйству, уходу за ландшафтом и гидравлическим работам. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.

Однако у местных властей осталось право не снимать эти ограничения, чем и воспользовались некоторые регионы, например, Ломбардия и Венето. Дата окончания общенационального карантина в Италии запланирована на 3 мая.

  • 12 апреля сообщалось, что в Италии – самое низкое число умерших за сутки с середины марта.
  • Сегодня стало известно, что в Австрии также ослабили карантин: возобновляют работу магазины площадью до 400 кв. м. и магазины, продающие строительные и садовые принадлежности. 

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
италия Джузеппе Конте карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 