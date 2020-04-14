Коронавирус. Италия частично ослабляет карантин, но не везде

Коронавирус в Италии (Фото: Nicola Fossella/ЕРА)

В Италии частично ослабляют карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые регионы страны воспользовались правом не снимать ограничения. Об этом сообщает CNN.

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Карантин ослабляют в соответствии с правительственным постановлением, которое подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Открыться смогут книжные магазины, прачечные, канцелярские магазины и магазины детской одежды. Также будут разрешены производственные операции по лесному хозяйству, уходу за ландшафтом и гидравлическим работам. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.

Однако у местных властей осталось право не снимать эти ограничения, чем и воспользовались некоторые регионы, например, Ломбардия и Венето. Дата окончания общенационального карантина в Италии запланирована на 3 мая.

12 апреля сообщалось , что в Италии – самое низкое число умерших за сутки с середины марта.

возобновляют работу магазины площадью до 400 кв. м. и магазины, продающие строительные и садовые принадлежности. Сегодня стало известно , что в Австрии также ослабили карантин:

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