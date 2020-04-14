Австрия ослабила карантин: сегодня открываются небольшие магазины

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Австрии снимают часть карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Сегодня, 14 апреля, вновь откроются некоторые магазины, сообщает DW.

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"Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Возобновляют работу магазины площадью до 400 квадратных метров и магазины, продающие строительные и садовые принадлежности. Одновременно в них должно находиться ограниченное количество покупателей, которые обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские смогут открыться 1 мая, а рестораны и отели - с середины мая, рассказал Курц.

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Школы также, по словам канцлера, останутся закрытыми и будут вести дистанционное обучение как минимум до середины мая.

6 апреля стало известно о решении Австрии начать ослабление карантина.

На данный момент в Австрии подтвержден 14 041 случай заболевания COVID-19, 368 человек умерли, 7343 выздоровели.

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