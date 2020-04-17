Дания выходит с карантина: с 20 апреля частично разрешат работу малого бизнеса

Метте Фредериксен в школе 16 апреля (фото - ЕРА)

Вслед за детскими садами и начальной школой, которые вновь открылись 15 апреля, в Дании со следующей недели разрешат работу предприятий малого бизнеса - парикмахерских, салонов красоты и автошкол. Об этом, цитируя премьера страны Метте Фредериксен, пишет BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как уточняет местный ресурс The Local, такие решения приняты в том числе на основании прогнозирования ситуации экспертами Statens Serum Institut - датского исследовательского института по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Вчера лидер Датской социал-либеральной партии Мортен Остергаард, бывший министр экономики, призвал правительство ослабить карантин для некоторых профессий. "Если, исходя из моделирования, 27 000 человек смогут вернуться на работу, думаю, нужно как можно скорее прийти к такому политическому решению", - сказал он.

Сегодня, 17 апреля, Фредериксен заявила, что "никто не хочет держать Данию закрытой на день дольше, чем это абсолютно необходимо", и анонсировала дальнейшее ослабление карантина с 20 апреля.

Читайте также: Что происходит с больным COVID-19 после реанимации. Рассказ медиков из Британии

Уровень заболеваемости COVID-19 в стране стабилизировался (6879 случаев всего, 321 смерть, более 3000 уже выздоровели). Тем не менее, Дания по-прежнему держит границы закрытыми, в ней действует запрет на работу ресторанов, баров, спортзалов и на массовые общественные собрания.

Читайте также: Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше