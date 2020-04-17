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Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше

Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше - Фото
Фото: ЕРА
17.04.2020, 08:29

По исправленным данным, в первоначальном очаге инфекции SARS-CoV-2 от вируса скончались почти 3900 заболевших

Китай исправил статистику заболеваемости коронавирусом в первом очаге инфекции – Ухане. Как сообщило агентство Синьхуа, число умерших от COVID-19 в этом городе увеличено на 1290 человек.

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Таким образом, на вечер 16 апреля откорректированное число подтвержденных случаев болезни и летальных исходов в Ухане составило 50 333 и 3869 соответственно.

В Уханьском штабе по профилактике и контролю эпидемии скачок чисел объяснили тем, что локальная система здравоохранения была перегружена на пике вспышки и всех людей просто не могли принять на лечение в несколько медучреждений, либо по разным причинам не вносили в отчетность летальные исходы.

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Анонимный чиновник из штаба в Ухане сказал, что "в результате пошла запоздалая, пропущенная и ошибочная отчетность".

Агентство AFP показало фото переполненных приемных в больницах Уханя на пике вспышки 25 января.

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Евгений Пилипенко
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Китай статистика вспышка инфекция эпидемия ухань коронавирус
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