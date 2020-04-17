Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Наивно так думать". Макрон считает: КНР борется с коронавирусом не лучше Запада

"Наивно так думать". Макрон считает: КНР борется с коронавирусом не лучше Запада - Фото
Эмманюэль Макрон (фото — Gonzalo Fuentes, EPA)
17.04.2020, 07:47

Запад подозревает тоталитарный Китай в том, что его власти не все рассказывают об эпидемии и о том, как они с ней справляются, пишет Financial Times

"Наивно предполагать", что Китай справился с коронавирусным кризисом лучше, чем это делают другие страны с крупными вспышками инфекции. Так сказал газете Financial Times французский президент Эмманюэль Макрон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это – реакция президента страны на просьбу прокомментировать текст с сайта посольства КНР, где говорится, что Запад "оставил пожилых людей умирать в домах престарелых".

Ранее МИД Франции призвал китайского посла "выразить неодобрение" подобному материалу на официальном ресурсе. В Пекине заявили о "недоразумении": спикер правительства КНР Чжао Лицзянь отметил, что Китай якобы никогда не делал никаких негативных комментариев о том, как Франция справляется с эпидемией.

На утро 17 апреля Франция – на четвертом месте по количеству смертей от коронавируса после США, Италии и Испании: в стране умерли 17 920 человек, еще болеют около 115 000, из них тяжелых случаев – до 6300. В Китае зарегистрировано 3342 смерти, критических больных сейчас – до 90 человек. Всего в КНР зафиксировано до 82 400 случаев.

Читайте также: Макрон уверен, что Путин "наверняка" пойдет на мир для усилий против пандемии

"Давайте не будем настолько наивны, чтобы говорить, что Китай с этим справился намного лучше (чем наши страны). Мы не знаем. Совершенно очевидно, что были вещи, о которых мы не знаем", – сказал Макрон.

По его мнению, отказ от свобод в борьбе с пандемией поставит под угрозу западные демократии, и потому "мы не можем принять это". "Нельзя отказаться от своей фундаментальной ДНК на том основании, что у нас кризис здравоохранения", – резюмировал президент Франции.

Читайте также: Французское издание вышло с обложкой с Макроном в образе Гитлера

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Китай франция эмманюэль макрон эпидемия пандемия коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 