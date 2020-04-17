"Наивно так думать". Макрон считает: КНР борется с коронавирусом не лучше Запада

Эмманюэль Макрон (фото — Gonzalo Fuentes, EPA)

"Наивно предполагать", что Китай справился с коронавирусным кризисом лучше, чем это делают другие страны с крупными вспышками инфекции. Так сказал газете Financial Times французский президент Эмманюэль Макрон.

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Это – реакция президента страны на просьбу прокомментировать текст с сайта посольства КНР, где говорится, что Запад "оставил пожилых людей умирать в домах престарелых".

Ранее МИД Франции призвал китайского посла "выразить неодобрение" подобному материалу на официальном ресурсе. В Пекине заявили о "недоразумении": спикер правительства КНР Чжао Лицзянь отметил, что Китай якобы никогда не делал никаких негативных комментариев о том, как Франция справляется с эпидемией.

На утро 17 апреля Франция – на четвертом месте по количеству смертей от коронавируса после США, Италии и Испании: в стране умерли 17 920 человек, еще болеют около 115 000, из них тяжелых случаев – до 6300. В Китае зарегистрировано 3342 смерти, критических больных сейчас – до 90 человек. Всего в КНР зафиксировано до 82 400 случаев.

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"Давайте не будем настолько наивны, чтобы говорить, что Китай с этим справился намного лучше (чем наши страны). Мы не знаем. Совершенно очевидно, что были вещи, о которых мы не знаем", – сказал Макрон.

По его мнению, отказ от свобод в борьбе с пандемией поставит под угрозу западные демократии, и потому "мы не можем принять это". "Нельзя отказаться от своей фундаментальной ДНК на том основании, что у нас кризис здравоохранения", – резюмировал президент Франции.

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