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Макрон уверен, что Путин "наверняка" пойдет на мир для усилий против пандемии

Макрон уверен, что Путин "наверняка" пойдет на мир для усилий против пандемии - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
15.04.2020, 09:21

23 марта ООН призвала к глобальному прекращению конфликтов на планете ради решения проблемы с коронавирусом. Президент Франции будет убеждать Путина.

Французский лидер Эмманюэль Макрон пытается получить согласие российского коллеги Владимира Путина на то, чтобы на время пандемии коронавируса прекратить военные конфликты на планете и сосредоточиться на проблеме COVID-19. Об этом со ссылкой на президента Франции пишет Reuters.

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По словам французского президента, он разговаривал с Путиным после того, как заручился согласием трех других лидеров – президентов Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа соответственно, а также премьера Британии Бориса Джонсона: "Я сделаю это (предложит Путину идею глобального мира, - ред.) в ближайшие несколько часов".

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Маркон считает, что Путин "наверняка согласится" – и в тот день, когда это произойдет, "мы сможем провести видеоконференцию и озвучить этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом".

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения пока нет.
  • 9 апреля Совбез ООН впервые собрался на тему коронавируса, но из-за традиционных разногласий стран Запада с Россией и Китаем нахождение общего языка у пяти держав с правом вето (США, КНР, Франция, Британия и РФ) всегда дается сложно.
  • Сегодня Трамп заявил, что США приостанавливает внесение взносов в бюджет ВОЗ.

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Евгений Пилипенко
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ООН владимир путин геополитика эмманюэль макрон пандемия коронавирус
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