Макрон уверен, что Путин "наверняка" пойдет на мир для усилий против пандемии

Французский лидер Эмманюэль Макрон пытается получить согласие российского коллеги Владимира Путина на то, чтобы на время пандемии коронавируса прекратить военные конфликты на планете и сосредоточиться на проблеме COVID-19. Об этом со ссылкой на президента Франции пишет Reuters.
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По словам французского президента, он разговаривал с Путиным после того, как заручился согласием трех других лидеров – президентов Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа соответственно, а также премьера Британии Бориса Джонсона: "Я сделаю это (предложит Путину идею глобального мира, - ред.) в ближайшие несколько часов".
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Маркон считает, что Путин "наверняка согласится" – и в тот день, когда это произойдет, "мы сможем провести видеоконференцию и озвучить этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом".
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