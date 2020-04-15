Гренландия победила коронавирус: заболевшие выздоровели, местного заражения нет

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В Гренландии вылечились все, заболевшие COVID-19, врачи уверены, что местных случаев распространения коронавируса нет. Об этом сообщает High North News.

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Последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован на острове 4 апреля, на данный момент все 11 заболевших вылечились, летальных случаев нет.

Среди населения Гренландии, составляющего около 56 000 человек, провели 912 тестов. Главный врач Гренландии Хенрик Хансен заявил 13 апреля на пресс-конференции об уверенности, что местных случаев распространения инфекции нет.

Власти Гренландии, которая является автономией в составе Дании, планируют постепенно снимать карантинные ограничения, если ситуация не ухудшится. С сегодняшнего дня, 15 апреля, отменяется запрет на продажу алкоголя, постепенно возобновляется обучение в школах за пределами столицы Гренландии, Нуука.

По данным на утро 15 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1 998 976 человек, выздоровели 478 931, умерли 126 708.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля .

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