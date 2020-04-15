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Коронавирус. Заболели почти 2 млн человек, выздоровели 479 000: последние данные

Коронавирус. Заболели почти 2 млн человек, выздоровели 479 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
15.04.2020, 06:42

На первом месте по числу инфицированных коронавирусом - США, COVID-19 заболели 613 886 человек

По последним данным на утро 15 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1 998 976 человек, выздоровели 478 931, умерли 126 708. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

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На первом месте по числу инфицированных находятся США – 613 886, летальных случаев – 26 047, выздоровели 38 820 пациентов.

Испания - на втором месте- – 174 096, 67 504 выздоровели, умерли 18 255.

Италия, где частично решили ослабить карантин, – на третьем, всего 162 488 заболеваний COVID-19, 37 130 случаев выздоровления, летальных – 21 067.

Франция – на четвертом, заразились 143 303 человека, вылечились – 28 805, умерли 15 729.

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Германия – на пятом, заболели  132 210 человек, выздоровели 68 200, умерли 3495.

Великобритания – на шестом, обогнала по числу заражений первый эпицентр пандемии - Китай. В стране заболели 93 873 человека, зафиксировано 12 107 смертей.

Китай – на седьмом,  82 295 заболевших, 77 816 выздоровевших, 3342 умерших.

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Арина Толина
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