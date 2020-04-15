Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. США приостановили финансирование ВОЗ - Трамп

Коронавирус. США приостановили финансирование ВОЗ - Трамп - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
15.04.2020, 07:43

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здоровья "не справилась со своей основной обязанностью" при вспышке COVID-19

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает Русская служба Би-би-си.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность.

"Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, то самостоятельно доносить миру правду о происходящем", - отметил Трамп.

Трамп считает, что агентство ООН якобы распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии.

Президент США дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса в мире, за пределами Китая, где он изначально появился.

Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас - "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом.

Ранее Трамп также критиковал ВОЗ, заявляя, что Организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай.

СПРАВКА. США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. В 2019 году их взнос составил $400 млн, или 15% бюджета организации.
  • 9 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что Трампу не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.
  • По данным на утро 15 апреля, США находятся на первом месте по числу инфицированных, в стране заболели 613 886 человек, летальных случаев – 26 047, выздоровели 38 820 пациентов.

Читайте также: Трамп сравнивал COVID-19 с гриппом, но изменил свое мнение

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Китай дональд трамп антониу гутерреш ВОЗ финансирование коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 