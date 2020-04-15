Коронавирус. США приостановили финансирование ВОЗ - Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает Русская служба Би-би-си.
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По его словам, ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность.
"Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, то самостоятельно доносить миру правду о происходящем", - отметил Трамп.
Трамп считает, что агентство ООН якобы распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии.
Президент США дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса в мире, за пределами Китая, где он изначально появился.
Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас - "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом.
Ранее Трамп также критиковал ВОЗ, заявляя, что Организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай.
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