Коронавирус. США приостановили финансирование ВОЗ - Трамп

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, передает Русская служба Би-би-си.

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По его словам, ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность.

"Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, то самостоятельно доносить миру правду о происходящем", - отметил Трамп.

Трамп считает, что агентство ООН якобы распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии.

Президент США дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса в мире, за пределами Китая, где он изначально появился.

Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас - "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом.

Ранее Трамп также критиковал ВОЗ, заявляя, что Организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай.

СПРАВКА. США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. В 2019 году их взнос составил $400 млн, или 15% бюджета организации.

9 апреля ген не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв. директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил , что Трампу

По данным на утро 15 апреля, США находятся на первом месте по числу инфицированных, в стране заболели 613 886 человек, летальных случаев – 26 047, выздоровели 38 820 пациентов.

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