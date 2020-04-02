Трамп сравнивал COVID-19 с гриппом, но изменил свое мнение. В США 5100 умерших

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус значительно серьезнее, чем сезонный грипп. Ранее он сам сравнивал COVID-19 с гриппом. Об этом сообщает France24.
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Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что "многие люди" ранее предполагали, что следует просто позволить коронавирусу протекать так же, как и сезонному гриппу: "Но это не грипп".
Ранее президент США и сам говорил, что пандемия COVID-19 сопоставима с ежегодным распространением гриппа, ставя под сомнение необходимость запретов на поездки и мер социального дистанцирования, влияющих на экономику страны.
9 марта Трамп отметил, что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от гриппа: "Ничего не закрыто, жизнь и экономика продолжаются". Неделю назад Трамп заявил, что, несмотря на смерть в среднем около 36 000 человек в год от гриппа, "мы никогда не закрывали страну от гриппа".
Однако прогнозы о том, что от коронавируса в США погибнет не менее 100 000 человек, даже если будут предприняты меры по социальному дистанцированию, вызвали изменения во взглядах Трампа: "Если бы мы ничего не сделали, если бы мы просто продолжили свою жизнь, вы бы видели, как люди умирают в самолетах, вы бы видели людей, умирающих в лобби отеля. Вы бы видели смерть повсюду".
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