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Трамп считает, что американцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус

Трамп считает, что американцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Фото
Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras/EPA)
24.03.2020, 21:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны должны заработать к Пасхе, 12 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны должны заработать к Пасхе, 12 апреля, отметив, что экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Трамп сказал, что он "хотел бы, чтобы страна была открыта и просто рвалась в бой на Пасху".

По его словам, он не хочет "выключать страну" и видеть продолжающийся экономический спад от пандемии. Трамп также сказал, что опасается, что США увидят "тысячи самоубийств", если коронавирус опустошит экономику.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не выключаем страну. Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим: прекрати делать машины. Мы должны вернуться к работе", - сказал президент США.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что администрация не рассматривает возможность введение ограничительных мер по всей стране, как это сделали некоторые штаты и города.

  • Сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса, так как в этой стране произошло "очень большое ускорение" распространения инфекции.
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Ребрина Вадим
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