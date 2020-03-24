Трамп считает, что американцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны должны заработать к Пасхе, 12 апреля, отметив, что экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Трамп сказал, что он "хотел бы, чтобы страна была открыта и просто рвалась в бой на Пасху".
По его словам, он не хочет "выключать страну" и видеть продолжающийся экономический спад от пандемии. Трамп также сказал, что опасается, что США увидят "тысячи самоубийств", если коронавирус опустошит экономику.
"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не выключаем страну. Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим: прекрати делать машины. Мы должны вернуться к работе", - сказал президент США.
Вице-президент Майк Пенс заявил, что администрация не рассматривает возможность введение ограничительных мер по всей стране, как это сделали некоторые штаты и города.