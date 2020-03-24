Трамп считает, что американцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус

Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны должны заработать к Пасхе, 12 апреля, отметив, что экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Трамп сказал, что он "хотел бы, чтобы страна была открыта и просто рвалась в бой на Пасху".

По его словам, он не хочет "выключать страну" и видеть продолжающийся экономический спад от пандемии. Трамп также сказал, что опасается, что США увидят "тысячи самоубийств", если коронавирус опустошит экономику.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не выключаем страну. Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим: прекрати делать машины. Мы должны вернуться к работе", - сказал президент США.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что администрация не рассматривает возможность введение ограничительных мер по всей стране, как это сделали некоторые штаты и города.

Сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса, так как в этой стране произошло "очень большое ускорение" распространения инфекции.

Отмечается, что за последние сутки 85% новых случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе и США, из них 40% – из Соединенных Штатов.

По состоянию на 16:00 24 марта, в мире зарегистрировано 395 753 случая заражения коронавирусом, умерли 17 234, выздоровели 103 736 человек. В США – 46 168 заболевших, умерли 582 человека.

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