Глава ВОЗ – Трампу: Не политизируйте коронавирус, а то получите больше трупов

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Президенту США Дональду Трампу не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв. Таким был ответ генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса на критику ВОЗ от американского лидера, передает передает CNN.

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"Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Эпидемии лишь на руку рознь, которая у вас есть на национальном уровне. Если вы хотите, чтобы было гораздо больше мешков с трупами, то вы делаете это. Если вам не нужно больше мешков с трупами, то воздержитесь от его политизации<…>. Единство вашей страны будет очень важным для победы над этим опасным вирусом", - заявил он.

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Гебрейесус добавил, что ВОЗ будет днем и ночью "делать все, чтобы спасать жизни". Он также заверил что организация проведет оценку своих действий, чтобы выявить сильные и слабые стороны.

На этой неделе Трамп раскритиковал ВОЗ, заявив, что Организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай. Президент США пригрозил прекратить финансирование ВОЗ.

США занимает первое место в мире по числу выявленных заражений коронавирусом (435 128 случаев) и второе по количеству смертей (14 795).

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