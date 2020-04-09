Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ВОЗ – Трампу: Не политизируйте коронавирус, а то получите больше трупов

Глава ВОЗ – Трампу: Не политизируйте коронавирус, а то получите больше трупов - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
09.04.2020, 09:21

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал президента США Трампа не политизировать пандемию COVID-19 и стремиться к единству страны, чтобы одолеть коронавирус

Президенту США Дональду Трампу не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв. Таким был ответ генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса на критику ВОЗ от американского лидера, передает передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Эпидемии лишь на руку рознь, которая у вас есть на национальном уровне. Если вы хотите, чтобы было гораздо больше мешков с трупами, то вы делаете это. Если вам не нужно больше мешков с трупами, то воздержитесь от его политизации<…>. Единство вашей страны будет очень важным для победы над этим опасным вирусом", - заявил он.

Читайте также: Разведка США предупреждала о коронавирусе еще в ноябре 2019-го – ABC News

Гебрейесус добавил, что ВОЗ будет днем и ночью "делать все, чтобы спасать жизни". Он также заверил что организация проведет оценку своих действий, чтобы выявить сильные и слабые стороны.

  • На этой неделе Трамп раскритиковал ВОЗ, заявив, что Организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай. Президент США пригрозил прекратить финансирование ВОЗ.
  • США занимает первое место в мире по числу выявленных заражений коронавирусом (435 128 случаев) и второе по количеству смертей (14 795).

Смотрите также: Трамп сравнивал COVID-19 с гриппом, но изменил свое мнение

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп ВОЗ коронавирус Тедрос Гебрейесус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 