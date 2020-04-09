Разведка США предупреждала о коронавирусе еще в ноябре 2019-го – ABC News

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Национальный центр медицинской разведки США (NCMI) еще в ноябре 2019-го выяснил, что в китайском Ухане существует угроза вспышки коронавируса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на четыре источника, которые имели доступ к секретной информации, среди них и сотрудники NCMI.

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По их данным, отчет был составлен на основе перехвата информации с компьютеров, кабелей связи и анализа спутниковых снимков. В отчете говорилось, что ситуация может стать "катастрофической" и является потенциальной угрозой для американских военных в Азии.

Источники издания утверждают, что власти Китая знали, что эпидемия вышла из-под контроля, но хранили ​​эту информацию в тайне от иностранных правительств и международных организаций.

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По данным собеседников ABC News, с конца ноября и в течение декабря для политиков, топ-чиновников правительства и для Совета нацбезопасности в Белом доме проводились брифинги о ситуации. С января отчет стали включать в ежедневную сводку разведки для президента США Дональда Трампа.

Глава Пентагона Марк Эспер в эфире ABC News сказал, что "не помнит", был ли документ NCMI. Также он "не знает" о декабрьском брифинге в Совете нацбезопасности Белого дом.

Директор NCMI Шейн Дей утверждает, что ноябрьского отчета медицинской разведки об угрозе вспышки коронавируса не существует.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения пока нет. По состоянию на утро 9 апреля в мире зафиксировали 1 518 719 случаев заражения, 88 502 человек погибли, 330 589 – полностью выздоровели.

зафиксировали 25 марта госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе.

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