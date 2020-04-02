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Китай скрыл масштабы эпидемии коронавируса, считают в разведке США - Bloomberg

Китай скрыл масштабы эпидемии коронавируса, считают в разведке США - Bloomberg - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
02.04.2020, 08:48

По информации Bloomberg, в секретном докладе разведсообщества США для Белого дома говорится о сознательном занижении Китаем данных о случаях COVID-19

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране, занизив и число заболевших, и число умерших, говорится в секретном отчете разведывательного сообщества США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих американских чиновников.

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Источники издания остались анонимными, поскольку отчет, отправленный на прошлой неделе в Белый дом, засекречен. Также они отказались сообщать детали. По их словам, главное в том, что публичные данные китайских властей о количестве заболевших COVID-19 и умерших от болезни являются намеренно неполными.

Двое из чиновников назвали китайские данные фейком.

В то же время в среду, 1 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что данные из Китая "скорее на светлой стороне", и что он не получал отчета о том, что Китай скрыл масштабы эпидемии.

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Две недели назад японское новостное агентство Киодо со ссылкой на врача из Уханя сообщало, что в городе занижали количество пациентов, лечащихся от коронавируса, перед визитом генсека компартии Китая Си Цзиньпина.

Сомневаются в официальной статистике и в самом Китае: RFI сообщает, что в китайской прессе и соцсетях опубликованы фотографии огромных очередей перед похоронными домами в Ухане, якобы только в один из них за несколько дней доставили более 5000 урн с прахом умерших. Издание Newsweek оценивает количество умерших в Ухане в десятки тысяч.

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На данный момент Китай, где началась пандемия коронавируса, находится на четвертом месте в мире по количеству выявленных заболевших. По официальным данным, в стране зафиксировано 81 554 случая COVID-19, Китай опережают Испания (104 118 случаев), Италия (110 574) и США (215 300).

  • 25 марта госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе.
  • В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.
  • Вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. 

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Денис Юдин
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Китай коронавирус COVID-19
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