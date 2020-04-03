Во Франции почти 900 человек умерли от коронавируса в домах престарелых

Жером Саломон (Фото: Geoffroy Van Der Hasselt/EPA)

Во Франции 884 человека умерли от коронавирусной инфекции в домах престарелых, ранее они не включались в официальную статистику. Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон, сообщает France24.

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За вчерашний день количество зафиксированных летальных случаев от COVID-19 во Франции выросло на 1355, всего за время эпидемии в стране от болезни умерло 5387 человек. Такой значительный рост Саломон объяснил тем, что были учтены предварительные данные об умерших в домах престарелых - 884 случая. Еще 471 человек умерли за сутки в больницах.

Саломон предупредил, что количество умерших в домах престарелых может быть больше, поскольку сбор данных по стране еще продолжается.

25 марта глава французской федерации больниц предупреждал, что число умерших в стране может быть намного выше официальной статистики за счет скончавшихся дома или в домах престарелых.

По состоянию на 22:00 2 апреля, в Украине зафиксированы 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 19 человек выздоровели, 22 умерли.

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