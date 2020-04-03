Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Франции почти 900 человек умерли от коронавируса в домах престарелых

Во Франции почти 900 человек умерли от коронавируса в домах престарелых - Фото
Жером Саломон (Фото: Geoffroy Van Der Hasselt/EPA)
03.04.2020, 09:55

Во Франции в официальную статистику внесли число умерших в домах престарелых, предварительно их 884, но сбор данных еще не закончен

Во Франции 884 человека умерли от коронавирусной инфекции в домах престарелых, ранее они не включались в официальную статистику. Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон, сообщает France24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За вчерашний день количество зафиксированных летальных случаев от COVID-19 во Франции выросло на 1355, всего за время эпидемии в стране от болезни умерло 5387 человек. Такой значительный рост Саломон объяснил тем, что были учтены предварительные данные об умерших в домах престарелых - 884 случая. Еще 471 человек умерли за сутки в больницах.

Саломон предупредил, что количество умерших в домах престарелых может быть больше, поскольку сбор данных по стране еще продолжается.

  • 25 марта глава французской федерации больниц предупреждал, что число умерших в стране может быть намного выше официальной статистики за счет скончавшихся дома или в домах престарелых.
  • По состоянию на 22:00 2 апреля, в Украине зафиксированы 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 19 человек выздоровели, 22 умерли.

Читайте также: Как вашим пожилым близким пережить эпидемию коронавируса. Советы Уляны Супрун

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
франция коронавирус COVID-19 дома престарелых Жером Саломон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 