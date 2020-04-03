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Как вашим пожилым близким пережить эпидемию коронавируса. Советы Уляны Супрун

Как вашим пожилым близким пережить эпидемию коронавируса. Советы Уляны Супрун - Фото
Фото: ЕРА
03.04.2020, 08:55

"Сложно осознавать, что ты в группе риска. Поэтому так важно заботиться о пожилых близких, - пишет экс-глава Минздрава и предлагает несколько советов

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун изложила советы, как помочь пожилым родственникам пережить коронавирусную эпидемию, обезопасить их от инфекции и психологического истощения. Об этом она написала в Facebook.

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Из-за того, что в Украине нет еще повсеместной практики, когда магазины выделяют отдельные часы только для пожилых, когда у тех меньше шансов подхватить вирус, а также без массового тестирования нельзя узнать точное количество случаев и где именно распространяется вирус.

"Поэтому теперь людям старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические болезни, делать покупки в магазинах/аптеках опасно. Но также плохо, когда они закрываются дома и даже боятся брать продукты от родных/знакомых, чтоб не подхватить вирус", - отметила она и предложила несколько советов.

— Поставьте продукты для пожилых людей у входной двери их дома/квартиры;
— обработайте пакеты антисептиком с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте на пакеты и их ручки);
— после того, как пакеты заберут, пускай они также обработают их антисептиком;
— после того, как передачу расставят на места, следует сразу вымыть руки с мылом не менее 20 секунд;
— овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением, мясо и яйца есть только хорошо приготовленными.

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Кроме того, пишет Супрун:

— если ваши пожилые близкие не могут долго усидеть дома, предложите им прогулку со всеми мерами безопасности;
— говорите им, что вы волнуетесь, потому что любите, но будьте осторожны, чтоб не пересечь границу между заботой и обвинением;
— предлагайте конкретные вещи: доставку продуктов, лекарств, подобрать интересную книгу;
— подбирайте правильное время для разговора – чтобы все были в настроении;
— если у ваших пожилых близких есть проблемы с тем, чтобы воспринимать советы всерьез, привлеките к общению человека, которому они очень доверяют.

"Понимаю, как сложно бывает убедить пожилого человека изменить свое поведение. Но ради их безопасности нельзя сдаваться", - подытожила Супрун.

Ранее, когда бизнесмен Илон Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ с доставкой, Супрун первой из бывших и нынешних чиновников попросила их для Украины.

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Евгений Пилипенко
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