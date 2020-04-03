Новый глава Минздрава выступает за усиление карантина

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нужно усилить карантин. Об этом он заявил вчера эфире программы Право на владу телеканала 1+1, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространение коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует", - подчеркнул Степанов.

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По его словам, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий. Он напомнил, что на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

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"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий", - добавил Степанов.

30 марта Минздрав возглавил Степанов.

6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим "все в масках" и ограничить количество людей на улице. 1 апреля сообщалось , что с

По состоянию на 22:00 2 апреля, в Украине зафиксированы 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 19 человек выздоровели, 22 умерли.

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