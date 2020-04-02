Коронавирус в Украине. Статистика 2 апреля: 93 новых случая за день, всего 897

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.
По состоянию на 10:00 было 804 случая. Таким образом в течение дня выявлено 93 новых случая заболевания.
В МОЗ отмечают, что всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19 (утром было 20). В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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