В мире — больше миллиона зарегистрированных случаев коронавируса

По состоянию на 21:07, в мире зарегистрирован 1 млн 168 больных коронавирусом COVID-19. Таковы данные статистики на портале Worldometer.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Умерли 51 354 больных. 210 191 человек выздоровел.
Десять стран с самыми высокими показателями.
- Вспышка инфекции COVID-19 (ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2) началась в конце 2019-го в Ухане (КНР). Сейчас там уже постепенно снимают карантин. Вместе с тем вирус распространился практически на весь мир.
-
Вчера Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. За последние пять недель количество новых случаев COVID-19 возросло почти экспоненциально.
- Сегодня в ВОЗ заявили, что более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет.
Вадим Ребрина