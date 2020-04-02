Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В мире — больше миллиона зарегистрированных случаев коронавируса

В мире — больше миллиона зарегистрированных случаев коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
02.04.2020, 21:25

В мире уже больше миллиона подтвержденных случаев коронавируса COVID-19

По состоянию на 21:07, в мире зарегистрирован 1 млн 168 больных коронавирусом COVID-19. Таковы данные статистики на портале Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Умерли 51 354 больных. 210 191 человек выздоровел.

Десять стран с самыми высокими показателями.

  • Вспышка инфекции COVID-19 (ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2) началась в конце 2019-го в Ухане (КНР). Сейчас там уже постепенно снимают карантин. Вместе с тем вирус распространился практически на весь мир.
  • Вчера Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. За последние пять недель количество новых случаев COVID-19 возросло почти экспоненциально.
  • Сегодня в ВОЗ заявили, что более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 