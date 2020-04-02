В мире — больше миллиона зарегистрированных случаев коронавируса

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

По состоянию на 21:07, в мире зарегистрирован 1 млн 168 больных коронавирусом COVID-19. Таковы данные статистики на портале Worldometer.

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Умерли 51 354 больных. 210 191 человек выздоровел.

Десять стран с самыми высокими показателями.

Вспышка инфекции COVID-19 (ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2) началась в конце 2019-го в Ухане (КНР). Сейчас там уже постепенно снимают карантин. Вместе с тем вирус распространился практически на весь мир.

Вчера Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил , что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции.

Сегодня в ВОЗ заявили, что более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет.