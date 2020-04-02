Более 95% умерших от коронавируса в Европе были старше 60 лет - ВОЗ

Ханс Клюге (фото - ЕРА)

Более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет. Большей части из них было больше 80 лет. Об этом на пресс-конференции в интернете заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает АР.

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Однако, по его словам, возраст — не единственный фактор риска тяжелого состояния при заражении коронавирусом. "Само представление о том, что COVID-19 воздействует только на пожилых людей, фактически неверно", - сказал он.

АР отмечает, что, по данным Агентства здравоохранения ООН, от 10% до 15% людей моложе 50 лет переносят COVID-19 в средней или тяжелой степени. "Серьезные случаи заболевания наблюдались у людей в возрасте от подросткового до 20 лет, причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что 30 098 человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании. "Мы знаем, что более 95% умерших были в возрасте старше 60 лет", - сказал он, причем более половины - старше 80 лет. По словам Клюге, более 80% умерших имели по крайней мере одно хроническое заболевание, сердечно-сосудистое заболевание, гипертонию или диабет.

"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы с COVID-19 и теперь полностью выздоровели", - сказал он.

Главный санврач Виктор Ляшко сегодня заявил, что все погибшие от коронавируса в Украине были старше 50 лет, а 88% из них имели хронические заболевания.

Вместе с тем 30 марта стало известно , что в Киевской области от коронавируса умерли двое местных жителей — 47-летний и 49-летний мужчины.