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В Киевской области от коронавируса умерли двое мужчин моложе 50 лет

В Киевской области от коронавируса умерли двое мужчин моложе 50 лет - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.03.2020, 18:10

47-летний житель Макаровского района и 49-летний житель города Белая Церковь скончались на прошлых выходных

В Киевской области от коронавируса умерли двое местных жителей — 47-летний и 49-летний мужчины. Об этом на брифинге сообщил и.о. главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

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Житель Макаровского района и житель города Белая Церковь, по его словам, скончались на минувших выходных.

Володин сообщил, что в области коронавирус подтвердили у 49 человек, еще у 154 подозревают инфицирование. Больше всего случаев - в Обуховском районе, здесь заболели 17 человек, в том числе ребенок.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ, коронавирусом в Украине чаще болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет.

По данным на утро 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 11 человек, шестеро инфицированных выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
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