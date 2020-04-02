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Коронавирус. В Минздраве рассказали о возрасте и хронических болезнях умерших

Коронавирус. В Минздраве рассказали о возрасте и хронических болезнях умерших - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
02.04.2020, 10:34

По словам главного санврача Виктора Ляшко, возраст и хронические заболевания – основные факторы смерти погибших от коронавируса

Все погибшие от коронавируса в Украине были старше 50 лет, а 88% из них имели хронические заболевания. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Все они – старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что возраст и хронические заболевания оказались основными предикторами смертности. Он призвал придерживаться правил карантина, а людей из группы риска, особенно пожилых, соблюдать максимально жесткую самоизоляцию.

  • По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, 20 из них летальные, выздоровели 13 пациентов.
  • В Днепре выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от заболевания COVID-19.

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Марк Сировой
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