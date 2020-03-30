Минздрав возглавил Максим Степанов

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Министром здравоохранения назначен Максим Степанов, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.

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За кандидатуру Степанова проголосовали 246 нардепов, против - 0, воздержались - 76.

Голосование по фракциям:

Степанову 44 года. В 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". С января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

По версии Степанова, бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА из-за низких результатов Порошенко в Одесской области на президентских выборах (9% голосов по области).

Также Степанов является кумом Игоря Палицы, нардепа из депутатской группы За будущее и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского. В то же время, собеседник LIGA.net во фракции Слуга народа рассказал, что между Степановым и Палицей был конфликт, "не дружат они особо".



Сегодня парламент провалил голосование за проект закона об изменениях в госбюджет-2020.

Также Рада уволила глав Минфина и Минздрава, но не смогла назначить новых министров с первого раза.

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