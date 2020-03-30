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Минздрав возглавил Максим Степанов

Минздрав возглавил Максим Степанов - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
30.03.2020, 16:41

Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова, его кандидатуру на повторном голосовании поддержали 246 нардепов

Министром здравоохранения назначен Максим Степанов, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.

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За кандидатуру Степанова проголосовали 246 нардепов, против - 0, воздержались - 76.

Голосование по фракциям:

Степанову 44 года. В 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". С января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

По версии Степанова, бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА из-за низких результатов Порошенко в Одесской области на президентских выборах (9% голосов по области).

Также Степанов является кумом Игоря Палицы, нардепа из депутатской группы За будущее и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского. В то же время, собеседник LIGA.net во фракции Слуга народа рассказал, что между Степановым и Палицей был конфликт, "не дружат они особо".

  • Сегодня парламент провалил голосование за проект закона об изменениях в госбюджет-2020.
  • Также Рада уволила глав Минфина и Минздрава, но не смогла назначить новых министров с первого раза.

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Денис Юдин
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