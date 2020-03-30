Верховная Рада уволила министров Уманского и Емца

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада сегодня уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов, Емца – 271.

Читайте также: Страшный план. Как Кабмин хотел порезать бюджет, но пока проиграл депутатам. 5 фейлов

На должность главы Минфина вместо Уманского внесли кандидатуру бывшего замглавы Администрации президента Сергея Марченко. За его назначение проголосовали 223 нардепа при 226 необходимых.

На должность главы Минздрава вместо Емца предлагали назначить бывшего главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, Рада не поддержала его кандидатуру (217 нардепов).

Читайте также: "Деньги нужны на живых, а не на трупов". Емец напомнил, сколько живут мужчины

Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что назначение министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения на просьбе президента, поскольку Владимир Зеленский прислал в Раду соответствующее письмо.

Уманский и Емец были назначены в начале марта 2020 года.

В декабре 2010-го указом Виктора Януковича Емец был назначен министром здравоохранения, а в мае 2011 года отправлен в отставку ("отсутствие реформ во вверенной сфере").

Виктора Януковича 4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата.

отправила Алексея Гончарука В тот же день был утвержден новый состав правительства , главой Минздрава стал Илья Емец, главой Минфина - Игорь Уманский.

27 марта появилась информация, что Емца может сменить Степанов.

Читайте также: Фракция СН встретилась с кандидатами на глав Минздрава, Минфина и Минэнерго