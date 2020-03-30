Верховная Рада уволила министров Уманского и Емца

Верховная Рада сегодня уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.
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За увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов, Емца – 271.
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На должность главы Минфина вместо Уманского внесли кандидатуру бывшего замглавы Администрации президента Сергея Марченко. За его назначение проголосовали 223 нардепа при 226 необходимых.
На должность главы Минздрава вместо Емца предлагали назначить бывшего главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, Рада не поддержала его кандидатуру (217 нардепов).
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Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что назначение министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения на просьбе президента, поскольку Владимир Зеленский прислал в Раду соответствующее письмо.
Уманский и Емец были назначены в начале марта 2020 года.
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