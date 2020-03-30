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Верховная Рада уволила министров Уманского и Емца

Верховная Рада уволила министров Уманского и Емца - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.03.2020, 14:56

Министерства финансов и здравоохранения остались пока без руководителей

Верховная Рада сегодня уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

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За увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов, Емца – 271.

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На должность главы Минфина вместо Уманского внесли кандидатуру бывшего замглавы Администрации президента Сергея Марченко. За его назначение проголосовали 223 нардепа при 226 необходимых.

На должность главы Минздрава вместо Емца предлагали назначить бывшего главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, Рада не поддержала его кандидатуру (217 нардепов).

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Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что назначение министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения на просьбе президента, поскольку Владимир Зеленский  прислал в Раду соответствующее письмо.

Уманский и Емец были назначены в начале марта 2020 года. 

  • В декабре 2010-го указом Виктора Януковича Емец был назначен министром здравоохранения, а в мае 2011 года отправлен в отставку ("отсутствие реформ во вверенной сфере").
  • 4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата. 
  • В тот же день был утвержден новый состав правительства, главой Минздрава стал Илья Емец, главой Минфина - Игорь Уманский.
  • 27 марта появилась информация, что Емца может сменить Степанов.

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Арина Толина
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