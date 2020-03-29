Фракция СН встретилась с кандидатами на глав Минздрава, Минфина и Минэнерго

Сергей Марченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Слуга народа встретилась с кандидатами на должности министров здравоохранения, финансов, энергетики и охраны окружающей среды. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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По его словам, встреча с кандидатами прошла сегодня, 29 марта, в КВЦ Парковый. На министра здравоохранения собеседовали Максима Степанова - экс-главу Одесской ОГА. На министра энергетики - Ольгу Буславец, экс-главу директората энергетических рынков Минэнергоугля. На министра финансов - Сергея Марченко, экс-замминистра финансов и экс-замглавы Администрации пятого президента Петра Порошенко.

По словам собеседника, данные кандидатуры должны быть предложены к утверждению на ближайшем внеочередном заседании Рады, которое может состоятся завтра, 30 марта.

"Но с голосами пока не очень. Особенно под Степанова", - отметил он.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата.

отправила Алексея Гончарука В тот же день был утвержден новый состав правительства , главой Минздрава стал Илья Емец, главой Минфина - Игорь Уманский.

27 марта появилась информация, что Емца может сменить Степанов.